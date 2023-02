Erneuerbare Energie und Gründungen

Die staatliche Transformations- und Förderbank KfW hat im vergangenen Jahr rund 285,7 Millionen Euro an finanziellen Mitteln nach Mannheim vergeben. Damit habe die KfW dazu beigetragen, die Herausforderungen des Jahres 2022 auch in Mannheim zu bewältigen, teilt Melis Sekmen, Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Wirtschaftsausschuss für Bündnis‘90/Die Grünen, mit. So unterstützte die KfW etwa mit einer Soforthilfe für Gas und Strom die öffentliche Infrastruktur in Mannheim mit 27,6 Millionen Euro.

„Neben diesen kurzfristigen und krisenbedingten finanziellen Mitteln lässt die KfW-Förderung für Mannheim auch erkennen, dass unser Standort in Deutschland eine führende Rolle hat und damit ein Vorbild werden kann, wie die Transformation mit all ihren Facetten in einer Industriestadt gelingen kann”, sagt Sekmen laut Mitteilung.

Darüber hinaus flossen von den 285,7 Millionen Euro Fördergeldern mehr als 220 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden. Besonders erfreut zeigt sich Sekmen über die Fördergelder für Gründungen im Rahmen des ERP-Gründerkredits: „Diese Zahlen betonen einmal mehr, dass Mannheim ein attraktiver Standort für Gründungen und Start-Ups ist”, betont Sekmen, die von 2014 bis 2022 Aufsichtsrätin der Mannheimer Gründungszentren war. Sie ist außerdem Initiatorin des Innovationszentrums, womit Mannheim etwa 7,5 Millionen Euro Fördermittel von EU und Land bekommen wird. red/ble