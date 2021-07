Die Eugen-Neter-Schule (ENS) und Hermann-Gutzmann-Schule (HGS) dürfen beide jeweils sieben weitere Stellen mit Lehrkräften besetzen. Das bestätigte Arnulf Amberg, Direktor des Staatlichen Schulamts Mannheim, am Rande einer Kundgebung des Elternbeirats der HGS am Freitag vor der Gutzmann-Schule im Stadtteil Gartenstadt. Dem Schulamt bleiben noch knapp sechs Wochen bis zum Schulstart am 13.

...