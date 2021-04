Drei neue Testcenter in Mannheim

Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG stellt in ihrem Gemeinwesenbüro in der Rainweidenstraße 22 (Neckarstadt-West) im Zuge der stadtweiten Teststrategie Raum für ein Corona-Testzentrum zur Verfügung. Es wird laut GBG ab dem 20. April regelmäßig dienstags von 11 bis 17 Uhr vom Testdienstleister NT Pro:Care betrieben. Die Tests sind für Bürgerinnen und Bürger kostenlos. In Absprache mit der Stadt soll das Angebot vorläufig vier Wochen bestehen.

In den Räumlichkeiten wird sonst Gemeinwesenarbeit angeboten, also etwa Hausaufgabenhilfe für Kinder und Treffen für Anwohner und Anwohnerinnen. Bedingt durch die Corona-Pandemie können diese stationären Angebote derzeit nicht in der sonst üblichen Form gemacht werden.

Zum Durchfahren

Im Stadtteil Neckarau eröffnet ein neues Drive-In-Covid-19-Testzentrum. Wie der Name sagt, fährt man hier mit dem Auto durch. Aber auch zu Fuß kann man sich den Angaben zufolge testen lassen. Das Angebot umfasse vorerst vor allem die kostenlosen Bürgertests sowie im Laufe der nächsten Wochen noch den klassischen RT-PCR-Test – etwa für die Einreise in bestimmte Länder sowie einen Antikörper-Schnelltest („Habe ich es schon gehabt?“). Das Testzentrum befindet sich auf dem Gelände von Zweirad Stadler in der Casterfeldstraße 40-44 und ist auch mit dem ÖPNV zu erreichen. (Line 1, Isarweg). Es hat sieben Tage die Woche geöffnet. Eine Terminbuchung ist über die Internetseite möglich (www.schnelltestzentrum-mannheim-neckarau.de).

Getestete verlassen das Gelände direkt wieder. Sie erhalten nach etwa 20 Minuten das Ergebnis digital (außer beim PCR-Test). Getestet werden können alle Menschen ohne Symptome, bei Kindern muss allerdings ein Erziehungsberechtigter mit dabei sein.

Im Gemeindezentrum

Seit 18. April ist das als „Bernhardushof“ bekannte katholische Gemeindezentrum in der Kolmarer Straße 86 in Friedrichsfeld ein Corona-Schnelltestzentrum. Es ist dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet – dann, wenn das Testzentrum in der Lilli-Gräber-Halle geschlossen ist. Je nach verfügbaren Terminen können die Öffnungszeiten auch variieren.

Die Tests sind kostenlos, einzige Voraussetzung ist eine vorherige Anmeldung über das Internet unter www.Corona-Schnelltest-Friedrichsfeld.de. red/stp

