Mannheimer Morgen Plus-Artikel Corona - Trotzreaktion bei Ungeimpften auf die neuen Testregelungen in Baden-Württemberg / Einen Anreiz zum Impfen sehen sie in unserer Straßen-Umfrage nicht Das sagen Mannheimer zu den neuen Corona-Testregeln in der Gastronomie

Sandra Schüttler (r.), ihre Tochter Denise (l.) und Michelle Klaus (Mitte) essen künftig vor allem daheim. © Tanja Capuana-Parisi