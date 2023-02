Das verspricht der Benefizabend für Erdbebenopfer im Mannheimer Capitol

„Wir wollen einfach nicht tatenlos zusehen“, erklärt Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle, der sich zusammen mit Künstlern und Kulturunternehmen aus der Region spontan entschlossen hat, in seinem Eventhaus einen Abend zu organisieren. Unter dem Motto „Hilfe!Jetzt! Benefiz für die Opfer der Erdbeben in Syrien und der Türkei“ treten am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Capitol Comedians, Musiker und Artisten auf. Die Höhe des Eintrittspreises ist ab 20 Euro frei wählbar: „Jeder gibt, was er kann“, haben die Organisatoren festgelegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

„Das Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und in Syrien hat unvorstellbares Leid über die Menschen dieser Länder und ihre Angehörigen weltweit gebracht“, so Riehle: „Dieses Unglück geht uns nah und macht uns traurig.“ Millionen Menschen, so Riehle, seien unmittelbar davon betroffen: „Die weit in die Zehntausende gehende Zahl der Opfer steigt stündlich.“

Einnahmen kommen vier Hilfsorganisationen zugute

Auch wenn das Geschehen weit entfernt scheine, hätten auch viele Künstler Beziehungen zu den Familien in der Türkei und Syrien: „Wir wollen nicht tatenlos bleiben, sondern die Hilfsaktionen, die in Mannheim derzeit anlaufen, finanziell unterstützen.“ Deshalb veranstalte das Capitol ein Benefizkonzert und viele Künstler hätten sich sofort bereiterklärt, dabei zu sein.

Mehr zum Thema Spenden Spenden für Erdbebenopfer - Hilfe aus Mannheim und Umgebung Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Türkei und Syrien Mannheimer Capitol organisiert Benefiz-Event für Erdbeben-Opfer Mehr erfahren Steigende Opferzahlen Mehr als 28.000 Tote nach Erdbebenkatastrophe Mehr erfahren

Die Einnahmen werden komplett gespendet und kommen vier Hilfsorganisationen zugute, die in den Erdbebenregionen aktiv sind“, versichert Riehle. „4 für Euch“ ist ein Bündnis aus Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg Region Mannheim/Rhein-Neckar, DRK-Kreisverband Mannheim und Malteser Hilfsdienst.

Liste der Künstler wächst an

Neben Bülent Ceylan haben ihre Teilnahme an dem Benefiz bereits Sascha Krebs, Anna Krämer, Jeannette Friedrich, Markus Sprengler, Darius Merstein-MacLeod, Dominik Gassner, Fritjof von Gagern, BandaMatu (Trommelpalast), Amjad sowie die Kopf-auf-Kopf-Akrobaten Acero Brothers vom Palazzo zugesagt. „Aber die Liste der Künstlerinnen und Künstler erweitert sich ständig“, räumt Riehle ein. Die Besucher hätten die Möglichkeit mit ihrer Eintrittskarte ganz aktiv zu helfen: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen in Syrien und der Türkei und den Betroffenen auf der ganzen Welt.“