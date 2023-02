Spenden für Erdbebenopfer - Hilfe aus Mannheim und Umgebung

Mannheim. In der Türkei und in Syrien bebte die Erde. Die Zahl der Opfer ist hoch, das Ausmaß der Zerstörung groß. Mehrere Staaten und Organisationen haben Hilfsangebote an die betroffenen Länder ausgesprochen. Auch in der Region Rhein-Neckar werden Spenden für die Opfer gesammelt. Eine Übersicht:

Auch Mannheims mit dem Verein Mannheim hilft ohne Grenzen, ruft die Stadt dazu auf, für die Opfer in der Türkei zu spenden. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Inhaber des Spendenkontos ist der Verein Mannheim hilft ohne Grenzen.



Konto: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V. bei der VR Bank Rhein-Neckar eG

IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04

BIC: GENODE61MA2

Stichwort: „Erdbeben“.



Bei Angabe der Adresse der Spenderin/des Spenders schickt der Verein umgehend eine Spendenbescheinigung zu. Die Spendengelder werden rasch und ohne Abzug zur Katastrophenhilfe in der Südosttürkei weitergeleitet.