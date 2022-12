Das bringt das Jahr 2023 für Mannheim

Das Jahresende ist nicht nur ein Zeitpunkt um zurück-, sondern auch um nach vorne zu schauen. In Mannheim wird sich im kommenden Jahr vieles um die Bundesgartenschau drehen, an deren Vorbereitung viele in der Stadt schon lange arbeiten. Aber 2023 wird auch darüber hinaus jede Menge Spannendes bieten, zum Teil auch bei altbekannten Themen. Ein Ausblick.

(K)Ein ...