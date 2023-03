Das Unbehagen ist verständlich: Darf man heute noch Johann Schütte ehren? Die Stadt hat zwar 1990 ein Kinderhaus nach dem Luftschiff-Konstrukteur getauft, das in der auch nach ihm benannten Straße auf der Schönau liegt. Aber heute weiß man, dass Schütte zwar selbst keine Menschen umgebracht hat, aber doch ein glühender Verfechter der NS-Ideologie war – weil sie eben Leute mit seinen Fähigkeiten hofierte. Ehrerbietungen an den Führer waren in der Diktatur – wie in heutigen Diktaturen auch – zudem üblich. Dennoch sollte man die Person Schütte heute nicht mehr ehren.

Anders sieht es mit dem Luftschiff aus, das aus der von Schütte mit Karl Lanz betriebenen Firma kam. Es ist ohne Zweifel eine technische Innovation aus Mannheim und daher genau richtig auf der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“. Dass aus dem Luftschiff tödliche Bomben abgeworfen wurden, stimmt zwar. Aber das Haber-Bosch-Verfahren ermöglichte Dünger- wie Sprengstoffproduktion. Es wird jedoch ebenso auf der Meile gewürdigt wie das Raketenflugzeug und Benz-Motoren, die auch todbringende Waffen antreiben. Und das Internet hatte einen militärischen Vorläufer. Der Krieg ist eben Vater aller Dinge – das gilt leider für viele Erfindungen.

Darf man heute noch eine Bronzeplatte zu Ehren des Luftschiffs Schütte-Lanz verlegen? Die beiden auf Geschichte spezialisierten „MM“-Redakteure sind da unterschiedlicher Auffassung.

Peter W. Ragge