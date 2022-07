Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schattige Plätzchen (mit Karte) Cool bei großer Hitze: Das sind Mannheims kühle Ecken

Seit Tagen ist es heiß, an diesem Dienstag kratzt Mannheim sogar an der 40-Grad-Marke. Weil das in Zukunft öfter vorkommen dürfte, hat die Stadt als eine der ersten Kommunen in Deutschland einen Hitzeaktionsplan erarbeitet. Ein Baustein davon: eine Karte