BWL-Studenten treffen sich zu internationalem Wettbewerb in Mannheim

Ein bisschen klingt das, was Simon Perl dieser Redaktion vorstellt, wie eine kleine Europameisterschaft unter Studentinnen und Studenten der BWL: Am Donnerstag und Freitag kommen im Mafinex auf dem Lindenhof neun Mannschaften von neun Universitäten zusammen, um den vom Arbeitskreis Börse (AKB) gesuchten Business Champion zu ermitteln. Die Teams müssen dafür sogenannte Cases (etwa: Aufgaben) in

...