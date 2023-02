Buga 23: Alle Infos zum Rahmenprogramm in Mannheim

Mannheim. Die Buga 23 in Mannheim hat auch ein vollen Rahmenprogramm zu bieten. Worauf sich die Besucher freuen dürfen und was sie beachten müssen, haben wir hier kurz zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was für Veranstaltungen bietet das Rahmenprogramm der Buga 23?

Auf dem Gelände der Bundesgartenschau finden von April bis Oktober zahlreiche Kulturveranstaltungen statt. Darunter finden sich zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen, Comedy- und Kabarett-Events sowie Workshops – teilweise besetzt mit großen Namen. Einen Überblick bietet der Online-Veranstaltungskalender der Buga. Hier ist allerdings etwas Arbeit und Zeitaufwand nötig, denn bei Events, die mehrmals stattfinden, sind alle Einzeltermine vermerkt. Mögliche Suchkriterien sind die Veranstaltungsart sowie der gewünschte Zeitraum. Allerdings sind manche Veranstaltungen noch nicht im Kalender zu finden.

Braucht man zum Besuch der Veranstaltungen nur das Buga-Ticket?

Ja. Alle Veranstaltungen sind im jeweiligen Ticketpreis – je nachdem ob Dauerkarte oder Tagesticket – enthalten. Die einzige Ausnahme gilt laut Fabian Burstein, Teamleiter Kultur & Veranstaltungen bei der Buga 23, für Formate auf dem Campus, wo es zum Beispiel Workshops oder Ferienprogramme gibt, denn diese folgen einem anderen Preisschema. Allerdings gibt es Events, besonders Konzerte, für die eine Sitzplatzreservierung für 10 Euro angeboten wird.

Mehr zum Thema Gastronomie Die besten Restaurants für Ihren BUGA23-Besuch in Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Finanzierung Was die Sponsoren der Buga Mannheim planen - und sich erhoffen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Buga Bereits 20.000 Dauerkarten für Mannheimer Bundesgartenschau verkauft Mehr erfahren

Warum gibt es Veranstaltungen bei der eine Sitzplatzreservierung extra kostet?

Es gehöre zur bewährten Praxis von Gartenschauen, dass es Platzkarten gegen eine Reservierungsgebühr gibt, so Burstein. „Eine Ausnahme von diesem gelernten System wäre gerade für Mannheim ein großer Nachteil: Das ganz besondere Kultur- und Veranstaltungsprogramm lockt Besucher und Besucherinnen an, die Ihren Buga-Besuch auch unter den Gesichtspunkten klassischer Kulturreisen planen. Hier bietet die Platzkarte einen Anreiz für eine verbindliche Entscheidung, Mannheim zu besuchen“, erklärt der Teamleiter weiter. Auch Reiseveranstalter bestünden auf so eine Möglichkeit. Allerdings machten die vorreservierbaren Tickets nur einen Bruchteil der Gesamtkapazität aus.

Braucht man für Veranstaltungen mit Sitzplatzreservierung zwingend eine Reservierung?

Nein, wie Burstein klar sagt. In dem Ticket für die Buga 23 seien grundsätzlich Veranstaltungen wie Konzerte, Theater oder Musical mitenthalten. Die einzige Begrenzung ergebe sich durch die Verfügbarkeit der Sitzplätze.

Der deutsche Liedermacher Joris - hier zu sehen bei einem Auftritt in Heidelberg - wird am 13. Juni bei der Buga auftreten. © Mertens

Nach welchen Kriterien wurde entschieden, für welche Veranstaltungen es eine Reservierungsoption gibt?

Die Entscheidung, welche Veranstaltungen mit einer Reservierungsoption ausgestattet werden, habe sich vorwiegend aus der zu erwartenden überregionalen Strahlkraft ergeben. Hier sei die Verfügbarkeit eines Sitzplatzes ein wichtiger Bestandteil der Entscheidung, ob die Buga 23 festes Reiseziel wird, erläutert Fabian Burstein. „Überdies ist die Option der Sitzplatzreservierung ein Instrument, um den potenziellen Besucherandrang im Vorfeld einordnen zu können. Diese Erkenntnisse fließen in Facetten wie Personalplanung und ÖPNV mit ein und begünstigen ein besonders angenehmes Besuchserlebnis“, fasst er weiter zusammen.

Werden manche Spielstätten ab einem gewissen Andrang geschlossen – auch bei Veranstaltungen ohne mögliche Platzreservierung?

Da die gesamte Buga 23 und damit auch das Veranstaltungsprogramm einem strengen Sicherheitskonzept folgten, gebe es selbstverständlich auch Höchstauslastungen, stellt der Teamleiter klar. Diese würde für jede Spielstätte separat festgelegt - die Möglichkeit zur Sitzplatzreservierung hat also keinen Einfluss auf die eigentliche Kapazität einer Spielstätte.

Comedian Bülent Ceylan tritt Ende Juli gleich zweimal bei der Buga auf. © D4MANCE

Wie kommt der Preis von 10 Euro für eine Reservierung - zusätzlich zum Buga-Ticket - zustande?

Die Festlegung solcher Beträge folgt laut Burstein mehreren Faktoren wie sozialer Verträglichkeit, notwendiger Steuerungseffekte für Publikum und Tourismuspartner, Wirtschaftlichkeit oder marktüblichen Preise.

Wieso sind manche Veranstaltungen – zum Beispiel die SWR4 Schlagerparty mit Beatrice Egli oder andere Kooperationen mit dem SWR – bisher nicht online im Veranstaltungskalender der Buga zu finden?

Laut Burstein sei die Buga 23 besonders früh mit der Veröffentlichung ihres Veranstaltungskalenders am Start gewesen, um das Publikum bei seinen Planungen zu unterstützen. Dabei sei von Anfang an kommuniziert worden, dass die Veröffentlichung von Programmpaketen Schritt für Schritt erfolge – so wie das bei großen Festivals und auch bei Kulturinstitutionen üblich sei. Die Termine zu den SWR-Programmpunkten würden dementsprechend in einer nächsten Ausbaustufe in den Kalender einfließen. Dass zum Beispiel Eglis Auftritt am 5. August 2023 erfolgen wird, steht aber bereits seit Bekanntgabe des Programms im Oktober 2022 fest.