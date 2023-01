Büroleiter von Mannheimer OB Kurz wird Chefsprecher im Kultusministerium

Nachdem sein Chef aufhören will, geht auch er - und sogar schon eher. Jochen Schönmann, Büroleiter von Oberbürgermeister Peter Kurz, wird neuer Kommunikationschef im Stuttgarter Kultusministerium. Am Dienstagvormittag gab das Landeskabinett grünes Licht für die Personalie. Schönmann war in gleicher Funktion schon 2011 bis 2019 für die damalige Grünen-Wissenschaftsministerin Theresia

...