Balkonbrand in der Mannheimer Schwetzingerstadt

Mannheim. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schwetzingerstadt ist in der Nacht zu Samstag ein Brand ausgebrochen. Gegen 00.13 Uhr meldete die Anwohnerin das Feuer, das bereits auf darunterliegende Balkone übergegriffen hatte, teilt die Polizei mit. Ursache war vermutlich eine glühende Zigarette, die unachtsam in einen Blumenkübel gesteckt wurde. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Mühldorferstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

