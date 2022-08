Brand in Mehrfamilienhaus in Mannheim gelöscht

Mannheim. Die Feuerwehr hat den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Soironstraße in Mannheim gelöscht. Nach Polizeiangaben wurde keiner der Bewohner verletzt. Das Feuer war gegen 15 Uhr auf einem Balkon im dritten Obergeschoss lokalisiert worden. Als Ursache wurde durch die Feuerwehr eine brennende Kerze festgestellt, deren Flamme in der Nähe befindliches, brennfähiges Material entzündete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Fassade des Mehrfamilienhauses entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Ermittlungen zum Brandausbruch führt das Polizeirevier Neckarstadt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Feuerwehreinsatz Balkonbrand in der Mannheimer Schwetzingerstadt Mehr erfahren