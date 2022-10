Baby-Ausstatter zieht in Einkaufszentrum Q 6/Q 7 ein

Am Samstag hat das Ausstattungsgeschäft für Neugeborene und Kleinkinder, Baby Walz, in Q 6/Q 7 einen neuen Verkaufsladen eröffnet. Nach Angaben des Einkaufszentrums eröffnen zudem in den kommenden Wochen die Gartenzubehör-Marke „Restberry“, Ravensburger sowie MediaMarkt ihre Filialen. „Baby Walz ist eine hervorragende Bereicherung für die ohnehin schon große Vielfalt in Q 6/Q 7“, erklärt Q 6/Q 7-Chef Hendrik Hoffmann in einer Pressemitteilung.

Bei Baby Walz erhalten Kundinnen und Kunden alles, was zur kompletten Baby-Ausstattung gehört, für den Nachwuchs bis drei Jahre. Mit zahlreichen Angeboten und Attraktionen sowie einer Expertenberatung durch Vertreter der Hersteller wie bugaboo, Joie, Joolz, Nuna und Werner Christ Baby ist das Geschäft im ersten Obergeschoss von Q 6 eröffnet worden.

Im Quartier steht die ausführliche Beratung im Vordergrund. Regionalleiterin Susanne Scherer empfiehlt, Beratungstermine vorab zu vereinbaren. Dann steht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für eine Beratung zur Verfügung und kann diese nach den Wünschen der Eltern auch vorbereiten.

Beratung im Vordergrund

Sechs Baby-Walz-Beschäftigte betreuen die Kunden derzeit in Q 6/Q 7. „Wir wollen uns aber noch verstärken“, so Filialleiterin Melanie Müller: „Wer Interesse hat, kann einfach bei uns im Laden vorbeischauen und sich vorstellen.“ Baby Walz in Q 6/Q 7 ist ein Multi-Channel-Store, wie Scherer erläutert: „Alle Artikel aus unserem Online-Shop können Sie sich kostenlos in die Filiale schicken lassen und umgekehrt schicken wir auch alle Artikel aus unserem Store im Quartier nach Hause.“ red