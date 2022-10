Baby Walz eröffnet in Q6/Q7 - weitere Unternehmen kommen

Mannheim. Am Samstag eröffnet Baby Walz in Q6/Q7 in Mannheim einen Verkaufsladen. Nach Angaben des Einkaufszentrums eröffnen zudem in den kommenden Wochen auch die Gartenzubehör-Marke „Restberry“, Ravensburger sowie MediaMarkt ihre Filialen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Baby Walz erhalten Kundinnen und Kunden alles was zur kompletten Baby-Ausstattung gehört. Mit zahlreichen Angeboten und Attraktionen wird das Geschäft im ersten Obergeschoss von Q 6 mit Expertenberatung durch Vertreter der Hersteller wie bugaboo, Joie, Joolz, Nuna und Werner Christ Baby eröffnet.

„Baby Walz ist eine hervorragende Bereicherung für die ohnehin schon große Vielfalt in Q 6 Q 7“, sagte Q 6 Q 7-Chef Hendrik Hoffmann laut Mitteilung von Freitag.