Auto von Bekanntem geklaut und Schaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht

Mannheim. Ein 31-Jähriger hat am Samstag gegen 3 Uhr mit 1,84 Promille auf der Neckarauer Straße in Mannheim die Kontrolle über einen Mini verloren und verursachte einen Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, erlangte er unter dem Vorwand etwas aus dem Auto holen zu müssen in den Besitz der Autoschlüssel seines Bekannten. Anschließend fuhr der 31-Jährige ohne Erlaubnis los.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als der Mann von der Neckarauer Straße in die Friedrichstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit zwei Verkehrsschildern. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife beobachtete den Verunfallten dabei, wie er das Auto verließ und sich von der Unfallstelle entfernen wollte. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest und stellten fest, dass er sehr betrunken war. Ebenfalls konnte Marihuana gefunden werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis unter dem Einfluss berauschender Mittel.