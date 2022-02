Die Wachen sind noch nervöser als sonst und werden zeitweise durch Militärpolizei ergänzt. Leere zivile Tieflader mit Kennzeichen aus Osteuropa steuern das Gelände an und verlassen es, beladen mit gepanzerten Fahrzeugen. Und an den Bahngleisen wird das Gebüsch geschnitten, damit die Züge besser durchkommen. All das schildern Anwohner der Coleman-Barracks. Dass die verstärkten Aktivitäten der

...