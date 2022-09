Der bis Ende November terminierte Prozess am Landgericht, bei dem mehr als 30 Trickdiebstähle auf Bahnhöfen im Mittelpunkt stehen, biegt wohl schon früher in die Zielgerade. Jedenfalls haben die vier Angeklagten – zwei Schwestern, Bruder und dessen Frau – inzwischen umfassende Geständnisse abgelegt, so dass auf mehrere Zeugen verzichtet werden kann.

Am fünften Verhandlungstag

...