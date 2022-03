„Es wird Zeit“, drängt Stadträtin Helen Heberer, „dass Bewegung in den Vorgang und Leben in das Haus kommt“. Sie meint damit das lange leerstehende und verwitternde alte Fährhaus in Neuostheim. Zwar steht ein Investor bereit – aber es geht nicht voran mit der geplanten Sanierung und der neuen Nutzung.

Der Bezirksbeirat Neuostheim hat für seine Sitzung am Mittwoch nach dem Sachstand

...