41-Jährige tot in Wohnung aufgefunden: Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen

Mannheim. Die 41-jährige Rumänin, die am Dienstag tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das hat eine Obduktion am Mittwoch von der Rechtsmedizin Heidelberg bestätigt.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden Beamte am Dienstag, gegen 9.45 Uhr, die 41-jährige Rumänin tot in Ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße. Die Polizei war unmittelbar zuvor von einer Bekannten verständigt worden. Diese sei allerdings nicht bei der Tat dabei gewesen, erklärt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage dieser Redaktion. Das Opfer selbst sei verheiratet und habe seit einigen Jahren bereits in Mannheim gewohnt und gearbeitet.







Bereits nach dem Auffinden der Person hätten sich laut Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft demnach Hinweise ergeben, dass die Frau möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die 41-Jährige erst kurz vor Ihrem Auffinden verstorben ist.







Die eingerichtete Sonderkommission Glocke erhofft sich nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem von Interesse sind folgende Fragen: Wer hat am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, in der Gaußstraße und den angrenzenden Straßen, insbesondere der Kleinfeldstraße und des Kleinfeldstegs, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben machen zu Fahrzeugen oder Personen, die sich in diesem Bereich aufgehalten oder verdächtig verhalten haben?



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden. Anrufe werden rund um die Uhr entgegengenommen.

