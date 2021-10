Mögliches Gewaltverbrechen in Mannheim: 41-Jährige tot in Wohnung aufgefunden

Mannheim. Eine 41 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen in Mannheim tot in ihrer Wohnung in der Schwetzingerstadt aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei gehen derzeit von einem Gewaltverbrechen aus, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Der Hergang der Tat, die sich in der Gaußstraße ereignete, war zunächst unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Ermittlungen wurde die 50-köpfige Sonderkommission "Glocke" eingerichtet. Derzeit wertet und sichert die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Spuren aus und sichert diese. Auch die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung der genauen Todesumstände wurden aufgenommen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.