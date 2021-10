Frau in Heidelberg überfallen - Polizei fahndet mit Phantombild nach Täter

Heidelberg. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der am Montag, 19. Oktober, in Heidelberg-Handschuhsheim eine Frau überfallen hat. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau gegen 23.20 Uhr im Innenhof ihres Hauses in der Handschuhsheimer Landstraße von einer unbekannten Person attackiert und verletzt. Anschließend flüchtete die Frau in Richtung Dossenheimer Landstraße, wurde von dem Mann aber eingeholt und erneut geschlagen. Der Unbekannte entriss der Frau ihren Rucksack, in dem sich mehrere Wertgegenstände befanden. Zeugen konnten beobachten, wie sich der Mann in Richtung Tiefburg/Mittlere Kirchgasse entfernte.

Die 28-Jährige musste nach der Tat notärztlich versorgt werden.

Anhand der Personenbeschreibung konnte die Polizei ein Phantombild erstellen, das hier zu finden ist. Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er wird als schlank mit vermutlich schwarzen und kurzen Haaren beschrieben. Er trug einen blauen Kapuzenpulli.

Die Polizei bitte um Hinweise auf den Täter unter der Rufnummer 0621/174 - 4444.

