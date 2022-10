17-jährige Vermisste soll sich vor ihrem Verschwinden in Mannheim aufgehalten haben

Mannheim. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten vermissten Öznil Baklan. Wie die Polizei mitteilt, soll sie sich vor ihrem Verschwinden auch in Mannheim aufgehalten haben.

Öznil Baklan ist demnach etwa 1,63 Meter groß und hat schwarze lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose und mit schwarzen Stiefeln bekleidet. Zudem hat sie ein Tattoo am rechten Unterarm. Nach Angaben der Polizei benötigt sie medizinische Hilfe. Die Gesuchte, die Bezugspunkte nach Frankfurt sowie nach Mannheim haben soll, wurde zum letzten Mal am Sonntag, 9. Oktober, gegen 19 Uhr, in Mannheim gesehen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Öznil Baklan geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

