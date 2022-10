Exhibitionist auf Heidelberger Neckarwiese festgenommen

Heildelberg. Mehrere Passanten sind am Samstagabend gegen 18 Uhr an der Heidelberger Neckarwiese von einem Exhibitionisten überrascht worden. Der 56-Jährige soll sich entkleidet haben und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, wie die Polizei mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei konnte den Exhibitionisten vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/ 174 4444 zu melden. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten. Zudem wurden seine Personalien aufgenommen