„Hier ist der Herr Fedel“ – so meldet sich der Jubilar am Telefon, und als solcher ist er bekannt. Mehr ist nicht nötig. Denn Dieter Fedel ist eine Institution in Seckenheim, auch wenn er nie ein hohes Amt hatte. Und trotzdem schreibt er sich in die Geschichte des Ortes ein: als Retter des Zabbe-Brunnens. An diesem Dienstag feiert er seinen 75. Geburtstag.

Ein echter Seggema ist er.

...