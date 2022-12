Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachtsmärkte Vorweihnachtszeit in Mannheim: Schwebende Nikoläuse und anpackende Ehrenamtliche

Der dritte Advent naht - und damit vorweihnachtliche Aktionen. Was Ehrenamtliche in Mannheims Stadtteilen Rheinau-Süd und Friedrichsfeld auf die Beine stellen. Und warum der Nikolaus in der Neckarstadt-Ost einschwebt