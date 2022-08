Schwimmbadfest in Mannheim-Rheinau mit vielen Attraktionen

„Sommer, Sonne, Parkschwimmbad“ - so lautet der Aufdruck auf der Rückseite der Sweatshirts, in denen die Aktiven des Fördervereins zwei Tage lang ihre Gäste bewirten. Alle drei Komponenten garantieren seit 20 Jahren Spaß in der beliebten Freizeiteinrichtung. Und das feiern die Ehrenamtlichen am zurückliegenden Wochenende zwei Tage lang - mit zahlreichen Aktivitäten in den Becken und auf der

...