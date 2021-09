Basteltische, Sessel und Teppiche in den Parkbuchten, DJ und Tanzfläche auf dem Parkplatz, Bobbycar fahren und Hüpfekästchen mitten auf der Straße: Der Parking Day Mannheim vermittelte am vergangenen Samstag einen Eindruck davon, wie das Leben in der Neckarstadt-Ost ohne Parkplätze und Verkehr aussehen könnte. Für einen Tag war der mittlere Teil der Langen Rötterstraße den Fußgängern

...