Jugendlicher wirft Fahrrad auf 62-Jährigen in Mannheimer Einkaufszentrum

Mannheim. Ein Jugendlicher hat am Freitagmorgen einen 62-Jährigen in Mannheim-Neckarau beleidigt und verletzt. Wie die Polizei berichtet, betrat der bislang unbekannte Täter mit seinem Fahrrad gegen neun Uhr ein Einkaufszentrum in der Angelstraße. Der 62-jährige Haustechniker wies ihn auf das Fahrradverbot hin und bat ihn, das Rad draußen abzustellen. Darauf wurde der Jugendliche ausfällig und beleidigte den 62-Jährigen, der ihn wiederum aufforderte, dies zu unterlassen. Der Unbekannte warf ihm schließlich das Fahrrad gegen die Beine und trat ihm mehrfach gegen die Schienbeine. Der 62-Jährige erlitt dabei offene Verletzungen.

Der männliche Täter wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll kurze, dunkelblonde Haare haben und mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Arbeitshose bekleidet gewesen sein. Auf dem Kopf soll er eine Sonnenbrille und eine Basecap mit dem Schild nach hinten getragen haben. Sein Fahrrad war ein Mountainbike mit auffallend breiten Reifen. Zusätzlich hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/83397-0 abzugeben.

