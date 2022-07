Mann überfällt Tankstelle in Heidelberg und flüchtet zu Fuß - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein mit Sturmhaube bekleideter männlicher Täter hat in der Nacht zu Montag gegen 1.30 eine Tankstelle in der Speyererstraße in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilt, forderte er den Angestellten an der Kasse auf, Bargeld herauszugeben. Er bedrohte ihn mit einem Messer. Daher händigte ihm der Angestellte einen bisher unbekannten Geldbetrag aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in südliche Richtung. Die Polizei fahndet aktuell mit starken Kräften nach dem Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 175 cm groß, sehr schlank, blonde Haare. Er ist bekleidet mit einer braunen Steppjacke, blauer Jeans mit einem Loch am rechten Knie und roten Sportschuhen. Er trug während der Tat einen olivgrünen Rucksack bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Einbruch in Kiosk in der Schwetzingerstadt - Täter entwendet Zigarettenschachteln Mehr erfahren Blaulicht Mehrere Männer schlagen 24-Jährigen in Ludwigshafen krankenhausreif Mehr erfahren