Musik an Johannis

„Orgelmusik to go“ heißt es an den vier Mittwochabenden im Juli in den geöffneten Evangelistenkirchen, dabei gibt es zwischen 19 und 20.30 Uhr ein buntes Orgelmusikprogramm, an dem namhafte Konzertorganisten aus der Region mitwirken. Am 7. Juli spielt in der Lukaskirche Carsten Klomp, am 14. Juli in der Markuskirche Carsten Wiebusch, in der Johanniskirche gastieren am 21. Juli Beate Rux-Voss und Claudia Seitz, am 28. Juli spielt in der Matthäuskirche Christiane Michel-Ostertun, der Eintritt ist jeweils frei.

Am 4. Juli um 19 Uhr erklingen unter dem Thema „Lieben Sie Brahms?“ Lieder und Duette von Schumann, Marxsen, Brahms und Dvorák in der Johanniskirche. Mitwirken werden Milena Georgieva, Sopran, Barbara Emilia Schedel, Mezzosopran und Jan Roelof Wolthuis, Klavier. Der Eintritt ist frei, Anmeldung mit Adress-Daten per Mail an angela.wendt@cafga.de.

Das Collegium Musicum gastiert am Freitag, 9. Juli, 17 Uhr, in Johannis mit dem Konzert „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns mit Musik für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei. „German Clarinets meet Mannheimer Bläserphilharmonie“ heißt es dann am Sonntag, 11. Juli, 18 Uhr, wenn begabte junge Klarinettisten auf die vier Klarinettistinnen von German Clarinets treffen.

Musical für Kinder

Die Ökumenische Singschule führt am Sonntag, 18. Juli, 16 Uhr, noch einmal „Joseph und seine Brüder“ von Christine Gschwandtner in St. Josef auf. Letztes Jahr hatten die Kinder bereits fleißig dafür geprobt, die Vorführung musste dann jedoch abgesagt werden. Das Landesjugendbarockorchester Baden Württemberg kann man dann am Sonntag, 18. Juli, 17 Uhr, mit „Delirium Amoris“ und Werken von Vivaldi, Muffat, Brescianello und Zavateri an Johannis erleben, der Eintritt ist frei, und das Kinderkonzert „Hitzefrei – ein musikalischer Ausflug an den See“ erfrischt am Freitag, 30. Juli, 17 Uhr, im Pfarrgarten von Johannis hinter der Kirche mit Musik von Ludwig van Beethoven des Trios Corlegna (Beate Hofmann, Oboe, Laura Kettenring, Klarinette, und Sebastian Raffelsberger, Englischhorn) seine Zuhörer. Auch hier ist der Eintritt frei. Für den Besuch aller Veranstaltungen ist eine Bescheinigung über eine abgeschlossene Impfung, über die Genesung oder über einen negativen Corona-Test nötig. scho

