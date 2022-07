Bariton Richard Morrison zu Gast bei Mannheimer Liedertafel

Mannheim. Am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr, lädt die Mannheimer Liedertafel ein zu einem Liederabend in ihren Vereinsräumen in K 2, 31 (3. Obergeschoss). Der international renommierte Bariton Richard Morrison präsentiert einen Soloabend mit Liedern von Fauré, Debussy, Duparc, Brahms und Richard Strauss. Der Brite sang bereits in vielen berühmten Konzerthallen Europas, unter anderem in der Berliner Philharmonie und der Londoner Royal Albert Hall (London). Der Eintritt ist frei.

