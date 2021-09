Unterwasserwelt in Montessori-Schule

Ein wunderbar leuchtend blaues Mosaik empfängt seit Kurzem die Besucher der Maria-Montessori-Schule im Eingangsbereich. Voller Stolz und Freude präsentierten die zehn Schüler der sechsten Klasse des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums in U2 ihr Werk der Öffentlichkeit.

Gemeinsam mit Künstlerin Susanna Iris Weber haben sie das Mosaik im MUS-E-Unterricht geschaffen. Wegen der Schulschließung im ersten Halbjahr waren sie bei Projekttagen im Sommer tätig. Ein erstes Werk des Schülerjahrgangs 2017 mit Sternen und Planeten ziert bereits den Flur der Schule.

Schöpferische Kraft geweckt

MUS-E ist ein Bildungsprogramm, das die Künste in die Schule bringt. Normalerweise wechseln sich im Halbjahresturnus Theater, Bildende Kunst, Musik und Literatur oder Tanz ab. Künstler gestalten in Zusammenarbeit mit den Lehrern den Unterricht. Noten werden hier nicht vergeben. Die Maria-Montessori-Schule nimmt seit über fünf Jahren an dem von Sponsoren ermöglichten Programm teil.

Konrektorin Nicole Mastenbroek ist begeistert: „MUS-E ist eine echte Bereicherung, es weckt die schöpferischen Kräfte unserer Kinder, die leider oft kulturfern aufwachsen. Sie werden herangeführt an das musisch-ästhetische Gestalten. Außerdem stärkt es den Zusammenhalt der Klasse und das Selbstwertgefühl des Einzelnen deutlich.“

Ein wahrer Glücksfall war diesmal die Materialbeschaffung für das über 20 Quadratmeter große Mosaik. Die Künstlerin Susanna Iris Weber, die schon häufiger MUS-E-Klassen an der Schule anleitete, bekam einen ganzen Kofferraum voll mit Glasscherben aus der Werkstatt des bekannten Mannheimer Malers und Grafikers Karl Rödel.

Sie berichtet von der Vorgeschichte: „Werner Bub, der ehemalige Assistent des Künstlers, hatte das seit über 40 Jahren lagernde, völlig verstaubte Glas in einem Keller entdeckt und über den Mannheimer Morgen vom Sonne-Mond-und-Sterne-Mosaik erfahren“ (wir berichteten 2017).

Er kontaktierte die Künstlerin, die begeistert war und sich erst einmal um die Reinigung der Scherben kümmerte. Die Kinder machten sich dann nach und nach mit dem Thema Meere und ihren Bewohnern vertraut. Sie zeichneten die Motive auf Pappe, trugen sie auf Plastikfolie auf, beklebten sie mit den bunten Glasstücken und fixierten alles mit Fliesenkleber, um dann den überschüssigen Kleber wieder wegzuputzen. „Das war richtig viel handwerkliche Arbeit für die Kinder“, bilanziert Susanna Iris Weber, „und außerdem hatten wir auch noch einige Maler an Bord, wie etwa Antonio. Er gestaltete Pflanzen und Meeresbewohner mit dem Pinsel“.

Nun leuchtet das Werk und Schüler, Lehrer und Besucher freuen sich über ein neues Entree. Sechstklässler Hüseyin ist hochzufrieden mit dem Ergebnis und stellt fest: „Es ist jetzt alles so schön“.

