VHS-Schüler zeigen Aquarelle in der Orangerie Neckarhausen

Teilnehmer der Volkshochschulkurse von Michael Huber zeigen anlässlich des Festes „Rund ums Schloss“ in Neckarhausen am 9. und 10. Juli 2022 in der Orangerie einige ihrer Werke. „Wir freuen uns alle sehr, nach zwei Jahren Corona-Abstinenz diese Ausstellung von Aquarellen zu haben“, sagte Huber bei der Vernissage.

Man sage ja gerne, die Kunst lehre uns, „richtig“ zu sehen, führte er aus: „Denn angeblich sieht man nur, was man weiß.“ In den allermeisten Fällen stehe das Aquarell am Anfang jedes Malens. Mit Farbkasten, Pinsel und Wasser malten kleine Kinder daheim, im Kindergarten und in der Schule. Deshalb glaube man vielleicht, dass diese Maltechnik auch kinderleicht sei. „Aber das Aquarell ist nicht nur der Anfang, sondern auch die Krone jedes Malens“, betonte Huber: „Und diese Krone ist nicht so leicht zu erreichen.“

Denn das Aquarell sei eine der schwierigsten künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, und man könne sich ein Leben lang damit beschäftigen. Trotzdem kommen man die so weit, dass es nicht vielleicht noch besser ginge.

Viele langjährige Kursteilnehmer nickten da innerlich und wüssten ganz genau, wovon er gerade rede, sagte Huber. Hier komme nun die VHS ins Spiel mit ihrem Angebot von Malkursen, das schon seit vielen Jahren bestehe. Neben dem Erlernen der vielfältigen Techniken werde auch das richtige Sehen der Perspektive geschult, zum Beispiel bei Abbildungen von Gebäuden oder beim Blick in die Tiefe einer Landschaft.

Seit mittlerweile 14 Jahren zeigten die VHS-Kursteilnehmer einmal im Jahr für zwei Tage ihre in den Kursen entstandenen Werke der Bevölkerung. Über jede Künstlerin und jeden Künstler hätte Huber einiges erzählen können. Stattdessen aber forderte er die Besucher auf, sich unzuschauen und viel Freude beim Betrachten der Werke zu haben: „Erleben Sie vielleicht unvergessliche Augenblicke.“

Manche Bilder regten beispielsweise zum Nachdenken an, wohingegen viele Arbeiten Landschaften zeigten und den Betrachter in die Ferne schweifen ließen. Malerei oder Kunst beginne dort, wo Worte nicht mehr reichen. „Doch über Schönheit und Ästhetik kann jeder selbst entscheiden.“ Allen Künstlern wünschte der Kursleiter auch zukünftig Zeit und Lust zum Malen und künstlerischen Schaffen.