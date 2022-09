Aktionstag am Samstag: Lange Rötterstraße am Mannheimer Parking Day gesperrt

Mannheim. Die Lange Rötterstraße in Mannheim ist am heutigen Samstag, 17. September, erneut Aktionsort des Parking Day. Wie die Veranstalter mitteilten, will das Bündnis Parking Day Mannheim damit auf den Flächenverbrauch durch den Individualverkehr hinweisen. Man wolle nach dem Motto „Parkplätze zu Parks“ die Bürgerinnen und Bürger in Mannheim dazu animieren, die urbanen Flächen „als Lebensraum neu zu entdecken“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Nach Angaben der Stadt Mannheim wird die Lange Rötterstraße zwischen Geibelstraße und Kinzigstraße sowie auf den Parkflächen im Bereich der Uhlandschule für die Versammlung von 9 bis 19 Uhr gesperrt. Von 8 bis 19 Uhr gilt in diesem Streckenabschnitt zudem ein absolutes Haltverbot. Die Haltverbote würden überwacht, so die Stadtverwaltung. Fahrzeuge, die in den Haltverbotsbereichen parken, werden abgeschleppt.

Die Lange Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost habe sich in den letzten Jahren zu einem hippen Ausgeh- und Lebensviertel entwickelt, so die Veranstalter des Parking Day. Jedoch bestünden dort anhaltende Verkehrsprobleme. Die Veranstalter wollen einen Eindruck vermitteln, wie das Leben in dem Viertel mit weniger Parkplätzen für Autos und weniger Verkehr sein könnte. Die Parkplätze werden deshalb von 11 bis 18 Uhr in temporäre Parks und Aktionsstätten umgewandelt – mit Bühnen, Leinwänden, Laufradrennen oder Wurmkisten.

Der Parking Day ist ein seit 2005 international jährlich begangener Aktionstag zur Re-Urbanisierung von Innenstädten: Parkplätze im öffentlichen Straßenraum werden modellhaft kurzfristig umgewidmet.