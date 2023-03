Mannheim. Eine Werkstatthalle in Mannheim-Friedrichsfeld ist in der Nacht auf Samstag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Trupps der freiwilligen Feuerwehr Friedrichsfeld, Seckenheim und Innenstadt unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Es waren zwei Drehleiter zur Absicherung der benachbarten Gebäude sowie zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht sowie zwei Löschzüge. Der Brand ist derzeit unter Kontrolle und die umliegenden verrauchten Gebäude werden kontrolliert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1