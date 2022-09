Zusammenstoß zwischen Autofahrerin und Straßenbahn in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Weil sie beim Linksabbiegen die Straßenbahn übersehen hat, ist eine Autofahrerin am Montagnachmittag in Ludwigshafen mit dieser zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war die 57-jährige Frau gegen 16.29 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. „Beim verbotswidrigen Abbiegen nach links in die Heinigstraße übersah sie eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn“, schreiben die Beamten weiter in der Meldung.

Bei der Kollision zerbrach Glas, so die Polizei. Die Frau wurde von den umherfliegenden Splittern leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin der Frau und der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf mehrere Tausend Euro. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden.