Jugendliche in Mannheim-Neckarstadt mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Eine Jugendgruppe hat am Dienstagabend zwei 14-Jährige mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 18.15 Uhr eine 38-jährige Frau an, nachdem die beiden Jugendlichen sie im Bereich "Schafweide" um Hilfe gebeten hatten. Die Polizei fand vor Ort heraus, dass sich die Jugendlichen dort im Park aufgehalten hatten. Nur weniger entfernt von ihnen stand die andere Jugendgruppe, zwei Mädchen und ein Junge. Als diese scheinbar mutwillig eine Glasflasche auf den Boden warfen, sprachen die 14-Jährigen die Gruppe auf ihr Fehlverhalten an. Die Unbekannten beleidigten die Jugendlichen und bedrohten sie mit einem Messer. Dann flüchteten beiden Mädchen und der Junge in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, wo sie an der Haltestelle "Universitätsklinikum" in die Straßenbahn der Linie 4 einstiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei beschreibt die Gesuchten folgendermaßen:

1. weiblich, etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze Kopfbedeckung, graue Jogginghose, bauchfreies schwarzes Oberteil mit Reißverschluss, Bauchnabelpiercing sowie ein auffälliges Nasenpiercing auf der linken Seite

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Zeugen gesucht Jugendliche betteln und stehlen Handtasche auf Mannheimer Oktobermesse Mehr erfahren

2. weiblich, etwa 15 bis 16 Jahre alt, graubraune Umhängetasche, dunkle Jacke

3. männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.