Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei Fahrzeuge sind sind am Samstagnachmittag in Ludwigshafen an einer Ampel kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 61-jährige Frau aus Ludwigshafen gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pkw die Heinigstraße in Richtung Mundenheim. Als sie an einer roten Ampel hielt, konnte ein 79-jähriger Mann aus Ludwigshafen seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig hinter ihr stoppen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch an beiden geringer Sachschaden entstand. Durch die Polizeibeamten konnte bei dem 79-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 79-jährigen Ludwigshafener wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

