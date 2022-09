Tierisches Vergnügen: So lief der Hundeschwimmtag im Ludwigshafener Freibad

Bevor das Freibad am Willersinn-Weiher in die Winterpause ging, durften am Samstag noch einmal Hunde im Nichtschwimmerbecken jede Menge Spaß haben. Frauchen und Herrchen durften zwar nicht mitschwimmen, konnten aber bis zur Hüfte mit hinein, um die Vierbeiner mit Spielzeug ins Wasser zu locken. Denn oft hatten diese Startschwierigkeiten und trauten sich nicht, mit Anlauf ins Wasser zu hüpfen.

