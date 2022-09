Ludwigshafen. Eine 81-Jährige aus Ludwigshafen hat am Donnerstagvormittag einen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkelin erhalten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Dame gesagt, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Das Gespräch wurde an eine angebliche Polizeibeamtin weitergegeben, welche von der Seniorin eine Kaution zwischen 15 000 und 25 000 Euro forderte. Die 81-Jährige gab an, lediglich über eine geringe Bargeldsumme zu verfügen.

