Schaden erschwert Rückbau

Ludwigshafen. Ein enormer Wasserschaden hat in den vergangenen Wochen für Verzögerungen auf der Rathaus-Center-Baustelle in Ludwigshafen gesorgt. Wie die Projektverantwortlichen bei einem Rundgang am Donnerstag berichteten, verschafften sich Unbekannte im Februar Zutritt zu dem seit Anfang 2022 leerstehenden Gebäude und öffneten eine für die Baustellenversorgung eingebaute Wasserleitung. „Mehr als 200 000 Liter Wasser ergossen sich über die Stockwerke“, sagte Klaus Möller von der Bauprojektgesellschaft, die für den Abriss des Wahrzeichens zuständig ist.

Da die für den Abtransport der Materialien notwendigen Aufzüge durch das Wasser ausfielen, stockten die Arbeiten im Turm. Möller geht davon aus, dass durch den Vorfall etwa drei Monate verlorengegangen sind. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Am ambitionierten Zeitplan für den Rückbau des Rathaus-Centers ändert das jedoch nichts. Bis Ende 2025 soll das Hochhaus aus dem Stadtbild verschwunden sein. Der Fassadenrückbau könnte noch 2023 beginnen. jei