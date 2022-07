Neue Pläne bei Linie 10 in Ludwigshafen - Baudezernat informiert in der Ebert-Halle

Ludwigshafen. Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr, in der Friedrich-Eberthalle, wollen die Stadt Ludwigshafen und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Stand der Planungen sowie die Vorzugsvariante für den Ausbau der Linie 10 in der Hohenzollernstraße vorstellen. Die Friesenheimer Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibenden und ortsansässigen Institutionen sind dazu eingeladen.

Alexander Thewalt, Bau- und Umweltdezernent der Stadt Ludwigshafen, Alexander Tremmel und Frank Neuschwander vom Bereich Tiefbau der Stadt Ludwigshafen sowie Steffen Magin, Abteilungsleiter Bau bei der RNV, Thomas Stutz, Projektleiter Linie 10 bei der RNV, sowie Jörg Pitschel vom beauftragten Ingenieurbüro Karle werden zunächst einen Überblick über den Stand der Planungen geben und auf die von Stadt und RNV empfohlene Variante des Vollausbaus eingehen. Im Anschluss stehen die Fachplaner für Anregungen zur Verfügung.

Bisheriger Plan nicht mehr aktuell

Die Stadt Ludwigshafen hatte die RNV im Januar beauftragt, eine neue Planung zu erarbeiten, wie die Linie 10 in der Hohenzollernstraße ausgebaut werden kann. Der bereits genehmigte Entwurf, der eine teils eingleisige Führung der Stadtbahnlinie in einem eigenen Gleiskörper vorsah, wird damit nicht weiterverfolgt. Neue Förderstrukturen würden mittlerweile eine günstigere Planung eröffnen, die mit mehr Vorteilen für ÖPNV, Individualverkehr und Fußgänger einhergeht, so eine Mitteilung des Baudezernats.

