Neue Konzertreihe der BASF startet stark mit Bojan Z und Marialy Pacheco

Es ist sehr viel mehr als ein Experiment, dessen Premiere an diesem Abend im Gesellschaftshaus der BASF über die Bühne geht. Denn was unter dem Dach des Projekts „Tor 4“ und dem Motto „Face to Face“ („Von Angesicht zu Angesicht“) in Ludwigshafen sichtbar wird, ist nicht weniger als ein Wagnis mit Nachhaltigkeit. Für den Beginn haben die beiden Kuratorinnen Alexandra Lehmler und Carine Zuber

...