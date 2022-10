Nach Hackerangriff auf Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises: Ermittlungsgruppe eingerichtet

Ludwigshafen. Ein Hackerangriff legt weiterhin die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen lahm. Die Behörde sei immer noch nicht per E-Mail oder Telefon erreichbar, teilte sie am Mittwoch mit. Bürgerinnen und Bürger könnten sich schriftlich per Post an die Verwaltung wenden, zudem sei das Bürgertelefon unter der Nummer 115 erreichbar. Die Störung besteht seit dem vergangenen Wochenende.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ergaben sich inzwischen Hinweise auf eine Hackergruppe. Konkrete Erkenntnisse, sowie die Herkunft der Hackergruppe sind derzeit jedoch noch nicht bekannt. Auch sind das Ausmaß und der mögliche Schaden des Cyberangriffs noch nicht bekannt. Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind von dem Angriff jedoch nach derzeitigem Stand nicht betroffen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die von Experten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz unterstützt wird.

Aufgrund des Angriffes musste die IT-Struktur der Kreisverwaltung vorsorglich runtergefahren werden. Die Behörde informiert auf ihrer Homepage über den aktuellen Stand der Beeinträchtigung.