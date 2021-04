Bislang tut sich noch nicht in der markanten Baulücke am Berliner Platz, doch das wird sich wohl bald ändern. In rund vier Wochen werden voraussichtlich die Bauarbeiten für das Metropol-Projekt beginnen, wie eine Anfrage bei der Stadtverwaltung ergab. Die Vorhabenträgerin, also die Timon Bauregie GmbH & Co. KG habe sich dazu verpflichtet, spätestens sechs Monate nach Bestandskraft der

...