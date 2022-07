Mannheimer Morgen Plus-Artikel Berliner Platz "Metropol"-Hochhaus in Ludwigshafen: Projektentwickler insolvent

Investor Timon Bauregie hat für die Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH und Co. KG einen Insolvenzantrag gestellt. Was nun aus dem Projekt am Berliner Platz wird, ist offen.