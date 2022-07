Mehr über die BASF erfahren

Wo überall in unseren alltäglichen Produkten steckt eigentlich BASF drin? Wer das und mehr erfahren möchte, sollte am Samstag, 9. Juli, beim Erlebnis-Samstag im BASF-Besucherzentrum vorbeischauen. Zwischen 9 und 16 Uhr können Besucher auf Entdeckungstour in der 2000 Quadratmeter großen Ausstellung gehen. Die Espresso-Bar „Steamcracker“ lädt zum Verweilen ein, und für die Kleinen gibt es in den Kids‘ Labs ein spannendes Programm zu Vitaminen und chemischen Prozessen in Lebensmitteln. Werkrundfahrten und Kombi-Touren durch den BASF-Weinkeller runden das Programm ab.

Das Team der BASF-Ausbildung stellt unter dem Motto „MEET.US.NOW“ zwischen 10 und 14 Uhr Informationen zu Ausbildungs- und dualen Studienchancen bei BASF vor. Zusätzlich zu einem Infostand bieten die Azubis um 11.30 und 13.30 Uhr jeweils einen Kurzvortrag an. Interessenten können sich von 10 bis 14 Uhr für einen Ausbildungsplatz für 2023 direkt vor Ort online bewerben. Unterlagen werden dafür nicht benötigt. Auch für den Ausbildungsstart im September 2022 gibt es noch freie Plätze, unter anderem für eine Ausbildung in den Bereichen Produktion, Elektro- und Metalltechnik, im Bereich Gastronomie und Hotel. Eine Übersicht gibt es unter on.basf.com/freieplaetze. red

Blick über das südliche Werksgelände der BASF. © Bernhard Zinke