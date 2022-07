Junge Artisten zeigen Shows

Sie haben gerade ihre Ausbildung an der staatlichen Artistenschule in Berlin absolviert: Elf junge Profi-Artistinnen und Artisten kommen zu zwei Shows in das Zelt vom Kinder- und Jugendzirkus Paletti im Pfeifferswörth. Am Samstag, 9. Juli, um 20 Uhr und – erstmals als Matinee für Familien – am Sonntag, 10. Juli um 11 Uhr präsentieren sie, wie Paletti-Chef Tilo Bender ankündigt, ausdrucksstarke Körperbilder, in denen Jonglage, Akrobatik und das ganze Spektrum der Artistik ein schillerndes Gesamtkunstwerk ergeben.

„Whisper & Shout“ nennt sich das Programm, mit dem die jungen Künstlerinnen und Künstlern künftig die Bühnen der Welt erobern wollen. Das Paletti-Team bietet dazu kühle Getränke und Popcorn sowie nach der Show die Möglichkeit, noch an der Zirkusbar und im Zirkuscafé zu verweilen – abends bei Beleuchtung mit Feuerschalen. Karten zum Preis zwischen 13 und 24 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) sind ab sofort online unter www.zirkus-paletti.de erhältlich, eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Große Akrobatik zeigen junge Künstler bei Paletti. © Jule felice frommelt

Die Shows der Berliner sind die erste große Veranstaltung des Jubiläumsprogramms, denn der Kinder- und Jugendzirkus Paletti feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und plant ein Fest vom 30. September bis 3. Oktober. Derzeit trainieren über 500 Kinder ab einem Jahr, Jugendliche und junge Erwachsene in mehreren Gruppen unter Anleitung der Trainer verschiedene Zirkuskünste, die bei diversen Anlässen vor Publikum präsentiert werden. Paletti gehört damit, so Tilo Bender, zu den größten Kinder- und Jugendzirkussen in Europa. pwr